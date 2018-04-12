Названы самые аварийные трассы Москвы

ГИБДД Москвы назвала самые аварийные трассы

Глава столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко на отчетной пресс-конференции по итогам прошлого года назвал самые аварийные трассы Москвы.

«Наибольшее количество очагов аварийности приходится на такие магистрали, как МКАД — восемь очагов, Дмитровское шоссе также восемь очагов, меньше — на шоссе Энтузиастов, Каширском и Варшавском шоссе, на Кутузовском, Ленинском и Волгоградском проспектах», — приводит слова полицейского ТАСС.

Коваленко пояснил, что очагами аварийности называют места концентрации дорожных происшествий, это участки дороги протяженностью около 400 метров, на которых происходят два и более ДТП с пострадавшими. Он отметил, что эти места обычно мигрирующие. В основном, 55% очагов — это выездные магистрали и улицы с тремя и более полосами для движения транспорта, с высокими скоростями движения.