В Адыгее оторвавшийся прицеп КамАЗа протаранил микроавтобус

ЧП произошло 11 апреля на 83 километре автодороги Майкоп-Гиагинская-Псебай.

«По предварительным данным, при движении у грузового автомобиля КамАЗ, по неустановленной пока причине, произошла разблокировка прицепного устройства. В результате прицеп, загруженный зерном, выкатился на встречную полосу движения и столкнулся с грузопассажирским микроавтобусом и ВАЗ-2121», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

В аварии водитель микроавтобуса погиб, а водитель отечественного внедорожника получил травмы и госпитализирован.

На месте происшествия работают следователи. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.