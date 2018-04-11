Ещё
В Адыгее оторвавшийся прицеп КамАЗа протаранил микроавтобус
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Адыгее оторвавшийся прицеп КамАЗа протаранил микроавтобус 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
ЧП произошло 11 апреля на 83 километре автодороги Майкоп-Гиагинская-Псебай.
«По предварительным данным, при движении у грузового автомобиля КамАЗ, по неустановленной пока причине, произошла разблокировка прицепного устройства. В результате прицеп, загруженный зерном, выкатился на встречную полосу движения и столкнулся с грузопассажирским микроавтобусом и ВАЗ-2121», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
В аварии водитель микроавтобуса погиб, а водитель отечественного внедорожника получил травмы и госпитализирован.
На месте происшествия работают следователи. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.
АиФ Адыгея: последние новости
В Адыгее за неделю задержали 42 пьяных водителя В Майкопе проверили безопасность железнодорожных переездов В пригороде Ханской насмерть сбили 51-летнего мужчину
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе30
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился1
Названы самые надежные автомобили2
UAZ построил оранжевый Patriot за миллион рублей
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение