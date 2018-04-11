Суд отказался пересматривать приговор по делу об югорской автокатастрофе

Ханты-Мансийский окружной суд отложил рассмотрение апелляции на приговор четырем фигурантам уголовного дела об автокатастрофе, унесшей жизни 12 человек. Материалы возвращены в нижестоящую инстанцию.

"Суд апелляционной инстанции, изучив поступившее уголовное дело, принял решение о возвращении его в Ханты-Мансийский районный суд для апелляционного дооформления. Это связано с тем, что некоторые апелляционные жалобы не подписаны, а по некоторым полномочия адвокатов документально не подтверждены. Это относится к процессуальному дооформлению, которым уполномочен заниматься суд первой инстанции. После того, как недочеты будут исправлены, дело вновь поступит в суд апелляционной инстанции для рассмотрения", — пояснил "Уралинформбюро" пресс-секретарь окружного суда Александр Голубев

Автокатастрофа произошла 4 декабря 2016 года на 926-м километре трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Автобус, перевозивший воспитанников и тренеров нефтеюганской спортшколы (33 человека) лоб в лоб столкнулся с тягачом Volvo , водитель которого, нарушив ПДД, выехал на встречку. От удара автобус «вырулил» под встречный большегруз Scania. Погибли 11 воспитанников спортшколы и их тренер. Еще 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести.

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