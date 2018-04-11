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На станции «Беговая» рабочего завалило мусором: пострадавший в больнице
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На станции «Беговая» рабочего завалило мусором: пострадавший в больнице 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В петербургском метро рабочего завалило строительным мусором, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону. Несчастный случай произошел утром 11 апреля на строящейся станции «Беговая».
Обрушившийся мусор нанес рабочему серьезные травмы. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Инцидентом заинтересовались сразу несколько ведомств. В настоящее время ведется доследственная проверка случившегося.
На станции работают представители госинспекции труда и сотрудники Следственного комитета.
Причина обвала пока неизвестна.
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