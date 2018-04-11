На станции «Беговая» рабочего завалило мусором: пострадавший в больнице

В петербургском метро рабочего завалило строительным мусором, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону. Несчастный случай произошел утром 11 апреля на строящейся станции «Беговая».

Обрушившийся мусор нанес рабочему серьезные травмы. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидентом заинтересовались сразу несколько ведомств. В настоящее время ведется доследственная проверка случившегося.

На станции работают представители госинспекции труда и сотрудники Следственного комитета.

Причина обвала пока неизвестна.