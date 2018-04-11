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«Ренессанс Страхование»: самый угоняемый автомобиль в Петербурге в 2017-м — «УАЗ Патриот»
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«Ренессанс Страхование»: самый угоняемый автомобиль в Петербурге в 2017-м — «УАЗ Патриот» 

Банки.ру 44 минуты назад
За 2017 год самыми угоняемыми в России, по данным группы «Ренессанс Страхование», оказались внедорожники Toyota, Lexus и самые популярные автомобили масс-маркета Hyundai. Дорогие автомобили угоняют «под заказ», для перепродажи в другие регионы с изменением vin-номера, масс-маркет — для разбора на запчасти. Из сюрпризов года — выход на первое место по популярности у преступников Land Rover Discovery в Москве (два года назад эта модель не входила в число самых угоняемых ни в Москве, ни в Петербурге, ни в регионах) и «УАЗ Патриот» в Петербурге (в прошлом году вообще не входил в число наиболее часто угоняемых), отмечают в компании. Mazda CX-5 вышла на третье место по частоте угонов в Москве (в 2016 году по Москве эта модель вообще не входила в число самых угоняемых, хотя возглавила рейтинг Петербурга),
В список самых угоняемых автомобилей также вошли марки Land Rover, Lada, УАЗ и KIA.
Из популярных марок масс-маркета в десятку лидеров самых угоняемых автомобилей в Москве вошли Renault Logan и Hyundai Solaris. Эксперты «Ренессанс Страхования» полагают, что причина — в росте спроса на запчасти по этим моделям со стороны «серых» автосервисов по мере старения парка. По этому же причине все больше привлекают угонщиков и занявшие второе и третье места в Петербурге Nissan Almera и Renault Sandero, а также «УАЗ Патриот», ставший лидером по частоте угонов в северной столице.
В лидеры по частоте угонов по регионам вышла KIA Sportage, год назад занимавшая третье место в рейтинге.
Рейтинг группы «Ренессанс Страхование учитывает не общее число угонов, а долю угнанных среди всех застрахованных в компании.
Наиболее часто угоняемые модели, Москва
Land Rover Discovery
Toyota Land Cruiser 200  Toyota Camry
Toyota Camry
Mazda CX-5  Hyundai Solaris
Toyota RAV4
Mitsubishi Pajero Sport
Renault Logan
Toyota RAV4
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser 150 (Prado)
Ford Kuga
Renault Duster
Nissan X-Trail
KIA Rio
Hyundai Solaris
Toyota Corolla
Наиболее часто угоняемые модели, Петербург
УАЗ 3163 Patriot
Mazda CX-5  Nissan Almera
BMW X1  Renault Sandero Stepway
KIA Sportage
Mazda CX-5  Hyundai IX35
BMW X1  Hyundai Solaris
Hyundai Tucson
KIA Rio  Mitsubishi ASX
Renault Sandero (вк. Stepway)
Lada Granta
Renault Duster
Ford Focus
Ford Focus
KIA Ceed
Mitsubishi ASX  Наиболее часто угоняемые модели, регионы
KIA Sportage
Toyota Land Cruiser Prado
Mazda CX-5  KIA Rio  Toyota Land Cruiser Prado
KIA Sportage
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
KIA Rio  Toyota RAV4
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