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В Майнце в результате аварии трамвая травмы получили 29 человек
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В Майнце в результате аварии трамвая травмы получили 29 человек 

Российская Газета 2 часа назад
В городе Майнц на юго-западе Германии сошел с рельсов трамвай. В результате инцидента травмы получили 29 человек, в том числе десять школьников. Всем пострадавшим была оказана первая помощь, сообщает портал t-online.
По предварительным данным, трамвай по неизвестным причинам не вписался в поворот недалеко от районной школы. В салоне находились пятьдесят пассажиров, среди которых было много учеников. На место происшествия прибыли пожарные, спасатели и скорая помощь. В основном люди получили ушибы и ссадины. Шестеро граждан, в том числе водитель трамвая, доставлены в больницу с переломами и рваными ранами головы.
Ущерб от аварии оценивается в один миллион евро. Движение на линии в сторону старого города было длительное время заблокировано. Полиция проводит расследование происшествия.
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