В Майнце в результате аварии трамвая травмы получили 29 человек

В городе Майнц на юго-западе Германии сошел с рельсов трамвай. В результате инцидента травмы получили 29 человек, в том числе десять школьников. Всем пострадавшим была оказана первая помощь, сообщает портал t-online.

По предварительным данным, трамвай по неизвестным причинам не вписался в поворот недалеко от районной школы. В салоне находились пятьдесят пассажиров, среди которых было много учеников. На место происшествия прибыли пожарные, спасатели и скорая помощь. В основном люди получили ушибы и ссадины. Шестеро граждан, в том числе водитель трамвая, доставлены в больницу с переломами и рваными ранами головы.

Ущерб от аварии оценивается в один миллион евро. Движение на линии в сторону старого города было длительное время заблокировано. Полиция проводит расследование происшествия.