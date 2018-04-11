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В Черемушках самосвал протаранил девять автомобилей
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В Черемушках самосвал протаранил девять автомобилей 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
На Профсоюзной улице, возле дома 21, произошло крупное ДТП с участием грузовика и девяти легковых автомобилей. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
«В районе дома 21 по улице Профсоюзная самосвал совершил столкновение с остановившимися на светофоре автомобилями — четырьмя Volkswagen (из них одна машина такси), Lexus, Toyota Camry, Kia Rio и двумя такси — Hyundai Solaris», — сказал собеседника агентства.
Источник отметил, что в данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Фигурируют две версии аварии — отказ тормозов и ошибка водителя. Пострадавших в результате ДТП, по данным агентства, нет.
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