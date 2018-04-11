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В Тольятти на ул. Свердлова водитель «Лады» сбил 37-летнюю женщину
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В Тольятти на ул. Свердлова водитель «Лады» сбил 37-летнюю женщину 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 10 апреля, в 08:00, в Тольятти, 68-летний мужчина, находясь за рулём автомобиля «Лада», следуя по улице Свердлова со стороны улицы Ворошилова в направлении проспекта Степана Разина, наехал на 37-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
Попавшая под машину женщина получил травмы. После оказания медицинской помощи пострадавшая направлена на амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, во время наезда на пешехода водитель автомашины находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП, в котором пострадал пешеход, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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