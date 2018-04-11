В Тольятти на ул. Свердлова водитель «Лады» сбил 37-летнюю женщину

Во вторник, 10 апреля, в 08:00, в Тольятти, 68-летний мужчина, находясь за рулём автомобиля « Лада », следуя по улице Свердлова со стороны улицы Ворошилова в направлении проспекта Степана Разина , наехал на 37-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.

Попавшая под машину женщина получил травмы. После оказания медицинской помощи пострадавшая направлена на амбулаторное лечение.