«GM-АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей после перебоев с поставками комплектующих

Совместное предприятие GM и АвтоВАЗа 11 апреля возобновило производство автомобилей, сообщил RNS официальный представитель предприятия.

«Выпуск автомобилей возобновлен 11 апреля. О том, как данная ситуация отразится на выполнении годового план говорить пока преждевременно», — сказал представитель СП.

Работа конвейера СП была временно приостановлена 4 апреля во второй половине дня в связи с недопоставкой комплектующих от одного из поставщиков.

Отгрузки автомобилей дилерам осуществлялись в обычном режиме. Компания не раскрывает информацию о наименованиях комплектующих и название поставщиков из-за которых произошел сбой.