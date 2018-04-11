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«GM-АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей после перебоев с поставками комплектующих
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«GM-АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей после перебоев с поставками комплектующих 

Rambler News Service 1 час назад
Совместное предприятие GM и АвтоВАЗа 11 апреля возобновило производство автомобилей, сообщил RNS официальный представитель предприятия.
«Выпуск автомобилей возобновлен 11 апреля. О том, как данная ситуация отразится на выполнении годового план говорить пока преждевременно», — сказал представитель СП.
Работа конвейера СП была временно приостановлена 4 апреля во второй половине дня в связи с недопоставкой комплектующих от одного из поставщиков.
Отгрузки автомобилей дилерам осуществлялись в обычном режиме. Компания не раскрывает информацию о наименованиях комплектующих и название поставщиков из-за которых произошел сбой.
Продажи новых Chevrolet Niva, которые СП собирает с 2002 года, по итогам 2017 года выросли по сравнению с 2016 годом на 4,5%, до 31,2 тыс. штук.
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