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50 тысяч рублей штрафа заплатит житель Горячего Ключа за убийство щенков
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50 тысяч рублей штрафа заплатит житель Горячего Ключа за убийство щенков 

АиФ — Юг 3 часа назад
Фото: АиФ – Юг
В Горячем Ключе 11 апреля вынесли приговор мужчине, который сознательно переехал автомобилем щенков.
18 января этого года местный житель, управляя автомобилем «Лада-Приора», приехал в станицу Саратовскую и привез с собой щенков. Там он выбросил щенят на обочину дорогу и переехал их. Двое щенков погибли. Таким образом он решил избавиться от присутствия собак на стройке, где работал.
Приговором горячеключевского суда мужчина оштрафован на 50 тысяч рублей. Суд учел, что он раскаялся в сделанном и даже добровольно перечислил местному приюту животных 10 тысяч рублей.
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