По уровню смертности на дорогах столица России сравнялась с Европой

Об этом рассказал начальник московского подразделения Госавтоинспекции Виктор Коваленко . В ходе пресс-конференции начальник ГАИ столицы России сказал о том, что показатели смертности на дорогах Москвы сейчас соответствуют уровню ряда стран Европы, находящихся в числе лидеров по безопасности дорожного движения. Если же говорить о стране в целом, то ясно, что до Старого света нам далеко.

«Мы выглядим на фоне Германии и Швеции неплохо, я имею в виду Москву, — цитирует ТАСС Виктора Коваленко. — Фактически мы идём либо на уровне этих стран, либо где-то некоторые страны опережаем достаточно неплохо. Ничем мы не отличаемся в плане безопасности от ведущих европейских стран. Это при том, что уровень автомобилизации у нас, безусловно, растёт». Уровень смертности в дорожно-транспортных происшествиях в России в целом сейчас составляет 13,8 (то есть на каждые 100 000 человек приходится более 13-ти погибших в ДТП). Согласно стратегии безопасности движения, которая была утверждена премьер-министром Дмитрием Медведевым в январе, к 2024 году показатель должен уменьшиться до 4; а к 2030-му — до 0.

При этом в Москве, согласно статистике, на которую опирается начальник местного подразделения ГАИ, этот показатель социального риска составил 4 погибших в авариях на 100 000 человек уже по итогам 2017 года. Отметим, уровень Германии сейчас равен 3,9, Швеции — 2,7. «Мы рассчитываем к 2024 году по стране — 4 [речь об уровне смертности населения в ДТП — примечание редакции]. Москва фактически на этом этапе задачу по социальному риску выполнила», — сказал начальник столичного подразделения Госавтоинспекции.

Напомним, ГИБДД России разрабатывает план с конкретными мерами для реализации стратегии по достижению нулевой смертности в дорожных авариях. Пока что документ существует в виде «черновика». В нём есть такие пункты как увеличение количества камер и числа перекрёстков с круговым движением, использование в автомобилях «алкозамков», развитие системы проката автокресел, введение временных водительских прав и другие. Количество камер в течение ближайших трёх лет увеличится примерно на 1 000 единиц на федеральных трассах РФ, об этом рассказали в Росавтодоре. Специалисты ведомства проанализировали показатели аварийности за прошлый год. Оказалось, что более 80% ДТП на автодорогах произошло из-за нарушения водителями ПДД, в частности, из-за несоблюдения скоростного режима. Решить эту проблему призваны новые комплексы фото— и видеофиксации.

По материалам: www.kolesa.ru