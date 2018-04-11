Чай и детальный подход: на круглосуточный приём к заму Бастрыкина пришли сотни южноуральцев

11 апреля в Челябинске начал приём граждан заместитель председателя Следственного комитета России Илья Лазутов , который известен работой «до последнего клиента», даже если это занимает больше суток. С 9 утра к зданию регионального управления СК на улице Свободы, 40 потянулись южноуральцы, записавшиеся на беседу с московским генералом. Люди выходят удовлетворённые и удивлённые детальным и добросовестным подходом Лазутова, передаёт спецкор 74.ru с места событий.

Чай и бутерброды бесплатно

Запись на приём шла несколько дней. Желающих подать жалобу на следствие из районов области старались назначать на первую половину дня, челябинцев — на вторую. На каждый час записана целая группа людей, которых принимают по очерёдности.

Одним из первых в кабинет, где работает Илья Лазутов, попал предприниматель из Кизильского района Александр Долгов , занимающийся разведением рыбы в арендованном пруду. Он преодолел для этого разговора 400 километров. Коммерсант пожаловался на давление со стороны главы района Александра Селезнёва . Предприниматель утверждает, что прошлым летом чиновник отдал указание высушить его водоём, для чего были поставлены заглушки на дамбу и выставлена охрана, которую сняли только после того, как водоём исчез.

— Уголовное дело возбудили в отношении неустановленного лица, хотя все знают, кто этим занимался — глава поселения по указанию главы района, — заявил Долгов. — Генерал попросил рассказать, как ведётся следствие, попросить передать им документы, которые я ему показал. Считаю, что после сегодняшнего посещения этого учреждения следствие будет более плотное. И мы победим.

Нина Кривошеева тоже приехала из Кизила, она учредитель единственной там УК и жаловалась генералу на попытки главы отобрать бизнес

Журналистов в здание следственного управления СК для освещения работы генерала не пустили. Общаться с посетителями пришлось у входа. На территории ведомства сегодня очень оживлённо, без остановки приезжают и уезжают служебные машины, туда-обратно без конца ходят сотрудники в форме. Известно, что в управление вызвали руководителей многих отделов Челябинска. Очевидно, что работу Лазутова в ведомстве расценивают как визит «расстрельной команды», поскольку после аналогичного приёма граждан в Екатеринбурге уволили руководителя следственного управления по Свердловской области Валерия Задорина

Уже в полдень отставание от графика составляло два часа — Лазутов принимал ещё тех, кто был назначен на 10. Но, кажется, никого из людей это не смущает, все готовы ждать, сколько понадобится.

— Всё комфортно, предлагают чай, бутерброды, всё бесплатно. Ну, я пока кассу не нашёл, куда заплатить, — пошутил предприниматель из Озёрска, вышедший перекурить во время ожидания. — Я у девчуль там в очереди спрашивал, говорят, он [Лазутов] разошёлся, растележивает со всеми. Сотрудники в форме выходят, предлагают отдать письменно, у кого коротенько, чтобы не ждать. Но мы уж подождём пока.

Файруза Контишева пришла без записи пожаловаться на невыплату зарплаты, к генералу её не пустили, но принял и.о главы Калининского отдела СК Игнор на полковничьем уровне

59-летнему Александру Князькину из Еткуля было назначено на 17:00, но он на всякий случай приехал на несколько часов раньше. Мужчина рассказал, что его привело на приём к генералу Лазутову ДТП с участием служебной иномарки ГУ МВД области, за рулём которой сидел замначальника полиции главка Михаил Филимонов . Князькин пытается доказать, что его незаконно сделали виновным в аварии и взыскали 360 тысяч рублей за ремонт машины из полицейского автопарка. А когда он написал письменное заявление в следственный отдел СК по поводу фиктивных документов о ДТП, то ему просто не ответили.

Александра Князькина назвали виновным в ДТП с полковником полиции, он доказывает подделку документов

ДТП произошло 30 сентября 2016 года. Александр Князькин с женой ехали на своём ВАЗ-2114 по трассе в Еткульском районе. Перед ними ехали три машины — дедушка на «Ниве», за ним Renault Duster , а следом Toyota Camry с ведомственным номером А012ОО (позднее в документах будет написано А013ОО). По словам Князькина, перед «Нивой» выбежало стадо овец, пожилой водитель резко ударил по тормозам. За ним Renault успел среагировать и остановился.

— А Филимонов, ехавший на генеральской «Тойоте», зевнул и врезался в Renault, который от него отлетел и остановился только в 18 метрах, это даже в схеме есть. А я ударился сзади в «Тойоту», — рассказал водитель ВАЗ-2114. — Филимонов выскочил на улицу, сразу стал звонить, я слышал, как он говорил по телефону: «Товарищ генерал, я попал в аварию. Путёвки нет, страховки нет». После разговора он начал скручивать номера. И его никто не освидетельствовал на опьянение, хотя он был в отпуске и ехал на служебной машине, чего не имел право делать.

В день ДТП водитель Renault в объяснительной чётко написал, что в него врезалась Toyota, и он видел в зеркало заднего вида, что с иномаркой потом столкнулся третий автомобиль [Князькина]. А Филимонов в объяснительной указал, что не совершал столкновение с впереди идущей машиной. И вообще он ехал на машине с номером 013 (в автопарке ГУ МВД две одинаковые Toyota с подряд идущими номерами). Но Александр Князькин уверен, что это не так, потому что во время поездки за минуту перед аварией они с женой обсуждали номер 012, шутили, что чуть-чуть не чёртова дюжина.

Впоследствии в суде, где не допросили водителей ни «Нивы», ни Renault, появилась экспертиза, согласно которой повреждения служебной машины говорили только об ударе сзади. Полицейский главк оценил ущерб в 760 тысяч рублей. 400 тысяч покрыла страховка. Остальное суд, согласившийся с документами, представленными юристом полиции, взыскал с Князькова. А следователи, по словам водителя, просто проигнорировали его заявление. Житель Еткуля намерен показать все документы генералу Лазутову и потребовать привлечь к ответственности полковника Михаила Филимонова.

Очередь длиною в сутки

Те, с кем удалось переговорить спецкору 74.ru, пришли жаловаться на бездействие следствия по заявлениям о беспределе чиновников, «отжимающих» бизнес. В очереди оказалась дольщица «Гринфлайта», настаивающая на необходимости привлечения к ответственности сотрудников Минстроя , которые ещё в 2013 году знали о нецелевом расходовании денег дольщиков, но закрыли на это глаза и допустили кризисную ситуацию со строительством микрорайона «Академ Riverside». Жители микрорайона «Парковый 2», проигравшие суды по уплотнительной застройке во дворе на улице Петра Сумина, пришли жаловаться на предвзятость суда, поскольку учредителем фирмы-застройщика, по их данным, является сын председателя Челябинского областного суда Сергея Минина

Бывший главврач станции переливания крови Федерального медико-биологического агентства в Челябинске Светлана Белашкина, в 2016 году осуждённая за присвоение премий сотрудников, вышла с приёма Ильи Лазутова откровенно шокированная его детальным подходом к разговору. Генерал посмотрел документы и подробно проконсультировал женщину о дальнейших путях обжалования решений суда и возможности доказать свою позицию. Женщина утверждает, что всё её дело построено на показаниях одного единственного свидетеля — главного бухгалтера, а суд просто скопировал в приговор текст обвинительного заключения.

На приём люди идут с целыми стопками документов

— Я не ждала [от Лазутова] такого подхода, — призналась Белашкина. — Я ему сказала: понимаю, что для меня уже поздно (решения суда вступили в законную силу. — Прим. ред.), но пришла сюда, потому что другие не должны страдать от неквалифицированных и неграмотных следователей. Следователи должны лучше нас знать законодательство, а не мы их учить, они должны принимать решения самостоятельно, а не по чьей-то указке. Генерал сказал, что впервые встретил человека, который пришёл к нему на приём не за себя, а чтобы следователи учились.

Светлана Белашкина надеется, что её визит поможет ликвидировать безграмотных следователей

По данным 74.ru, на встречу с генералом записалось больше 300 человек. Людям назначали на 22 часа и позже. Тех, кто не успел подать заявку на приём, с утра 11 апреля было ещё так много, что открыли дополнительную запись на 12 апреля, но всех сразу предупреждали, что, скорее всего, они уже не попадут. Сколько Илья Лазутов сможет принимать посетителей в Челябинске, неизвестно. В Ханты-Мансийске он слушал людей 24 часа, в Екатеринбурге — 28 часов. Во время работы, по рассказам очевидцев, он не прерывался на сон и обед-ужин. Лишь через определённые промежутки времени по сигналу часов выходил на 10 минут размяться.

Работу по документам каждого посетителя зампредседателя СКР ставит на особый контроль, многие из дел направляет на проверку в Москву, в центральный аппарат. Илья Лазутов обещает людям сделать всё, что в его силах, чтобы максимально помочь в разрешении каждой спорной ситуации. Последуют ли какие-либо кадровые выводы по сотрудникам следственного управления Челябинской области, пока неизвестно. Приём продолжается.