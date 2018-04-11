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Водитель похвастался поездкой по подземному переходу
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Водитель похвастался поездкой по подземному переходу 

Мослента 59 минут назад
В Москве засняли водителя, проехавшего по подземному пешеходному переходу у железнодорожной платформы Петровско-Разумовское. Видео опубликовали в Instagram-аккаунте majorka777, который позиционирует себя как страничку «золотой молодежи столицы».
На ролике, снятом из салона автомобиля, видно, как машина заворачивает в переход, по которому идут люди. Пешеходам приходится расступаться, чтобы не попасть под колеса. Водитель обращается к ним со словами «подвиньтесь» и «дай проехать». Снимающий видео пассажир объясняет, что они едут таким маршрутом по «необходимости».
Подобные нарушения регулярно попадают в поле зрения СМИ. В апреле стритрейсершу Мару Багдасарян оштрафовали за езду на автомобиле без водительских прав. Ей было выписано постановление о штрафе в размере 15 тысяч рублей. Права водить автомобиль Багдасарян лишили еще в марте 2017 года из-за обнаруженной эпилепсии.
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