Органы погибшего в ДТП хоккеиста спасли жизни шести человек

Канадский хоккеист Логан Буле, который погиб в ДТП, спас жизни шести человек благодаря пожертвованию органов, сообщает kurir.rs.

За месяц до трагедии игрок подписал специальную пожертвовательную карточку. Семья хоккеиста выполнила желание Буле и сделала спортсмена донором органов.

"Этот человек стал героем в нашей семье, благодаря ему и его семье за ​​пожертвование органов. Он наш ангел", — рассказала двоюродная сестра женщины, которой были пересажены почти атлета.

В Канаде 21-летнего Буле посмертно признали героем страны.

Автокатастрофа, унесшая жизни 14 человек, произошла в 30 километрах от города Тисдейл, расположенного в провинции Саскачеван на западе Канады.

В ДТП столкнулись грузовик и автобус, перевозивший юниорскую хоккейную команду «Бронкос», базирующуюся в Гумбольдте.