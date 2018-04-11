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Органы погибшего в ДТП хоккеиста спасли жизни шести человек
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Органы погибшего в ДТП хоккеиста спасли жизни шести человек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Канадский хоккеист Логан Буле, который погиб в ДТП, спас жизни шести человек благодаря пожертвованию органов, сообщает kurir.rs.
За месяц до трагедии игрок подписал специальную пожертвовательную карточку. Семья хоккеиста выполнила желание Буле и сделала спортсмена донором органов.
"Этот человек стал героем в нашей семье, благодаря ему и его семье за ​​пожертвование органов. Он наш ангел", — рассказала двоюродная сестра женщины, которой были пересажены почти атлета.
В Канаде 21-летнего Буле посмертно признали героем страны.
Автокатастрофа, унесшая жизни 14 человек, произошла в 30 километрах от города Тисдейл, расположенного в провинции Саскачеван на западе Канады.
В ДТП столкнулись грузовик и автобус, перевозивший юниорскую хоккейную команду «Бронкос», базирующуюся в Гумбольдте.
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