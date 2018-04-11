Ещё
Создан портрет типичного московского нарушителя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создан портрет типичного московского нарушителя 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко в ходе пресс-конференции нарисовал портрет типичного столичного нарушителя.
По словам Коваленко, главными виновниками ДТП в столице становятся водители мужского пола. На долю аварий по их вине приходится свыше 90% всех случаев. Лишь в 8% виноваты водители-женщины.
По словам Коваленко, в подавляющем большинстве нарушитель — это гражданин РФ, постоянно зарегистрированный и проживающий в Москве; водительский стаж, в среднем, три-семь лет. «Сделали некий социологический портрет, чтобы можно было понять, кто является потенциальным нарушителем в Москве. В основном это мужчины, граждане РФ, представители рабочих профессий или профессиональные водители», — приводит слова Коваленко ТАСС.
Чаще всего потенциальные нарушители выбираются на московские дороги и совершают ДТП в период времени с 17:00 до 23:00, сообщил генерал-майор.
Наиболее популярным видом дорожно-транспортных происшествий в Москве является столкновение — 43,8%. Наезды на пешеходов совершаются лишь в 36,8% случаев. «75% ДТП происходят из-за нарушений водителем правил движения, 14% приходится на нарушения со стороны пешехода», — пояснил глава управления.
Как не нарваться на штраф на «вафельных» перекрёстках. Читайте статью на QutoЧитайте также:Видео: «Поющая» дорога свела с ума жителей плохой песнейМедведев рассказал, когда запустят движение по Крымскому мостуНад тонировкой нависла угроза полного запрета
Quto.ru: последние новости
Беспилотник Chevrolet Bolt EV оштрафован офицером полиции Видео: Смельчак насильно включил заднюю на жигулях на ходу Приезжие лихачи портят статистику МВД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе30
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился1
Названы самые надежные автомобили2
UAZ построил оранжевый Patriot за миллион рублей
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение