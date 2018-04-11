Создан портрет типичного московского нарушителя

По словам Коваленко, главными виновниками ДТП в столице становятся водители мужского пола. На долю аварий по их вине приходится свыше 90% всех случаев. Лишь в 8% виноваты водители-женщины.

По словам Коваленко, в подавляющем большинстве нарушитель — это гражданин РФ, постоянно зарегистрированный и проживающий в Москве; водительский стаж, в среднем, три-семь лет. «Сделали некий социологический портрет, чтобы можно было понять, кто является потенциальным нарушителем в Москве. В основном это мужчины, граждане РФ, представители рабочих профессий или профессиональные водители», — приводит слова Коваленко ТАСС

Чаще всего потенциальные нарушители выбираются на московские дороги и совершают ДТП в период времени с 17:00 до 23:00, сообщил генерал-майор.

Наиболее популярным видом дорожно-транспортных происшествий в Москве является столкновение — 43,8%. Наезды на пешеходов совершаются лишь в 36,8% случаев. «75% ДТП происходят из-за нарушений водителем правил движения, 14% приходится на нарушения со стороны пешехода», — пояснил глава управления.

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