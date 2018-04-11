Столичное ГАИ нарисовало портрет виновника аварий

Сделано это будет пока в качестве эксперимента для исключения возможности непреднамеренного нарушения правил пешеходами и велосипедистами. Дойдя до середины дороги, пешеходам придется пройти змейкой по огражденной территории. Такой способ не нов. Он применялся в советские годы. Он используется в некоторых западных странах.

При такой организации пешеход перед тем, как ступить на дорогу, лишний раз посмотрит по сторонам. Не получится перебежать проезжую часть одним махом, то есть неожиданно появиться перед автомобилем. Велосипедистам придется спешится, как и положено по правилам. А у водителей будет время заметить пешехода.

По словам Виктора Коваленко , таким образом будут оборудованы два перехода: на проспекте Вернадского у дома 33 и на Ленинском проспекте, 78-83.

Впрочем, это не означает, что с наездами на пешеходов в Москве все плохо. Наоборот, по словам Виктора Коваленко, Москва стала одним из самых безопасных городов в России. Социальный риск по итогам прошлого года составил 4 погибших на 100 тысяч населения.

Напомним, что принятая в начале года Стратегия безопасности дорожного движения устанавливает достижения такого риска только к 2024 году. Сейчас по России он составляет 13 погибших на 100 тысяч населения. Таким образом в столице этот показатель уже достигнут.

На втором месте по безопасности сейчас идет Санкт-Петербург с 4,5 погибших на 100 тысяч населения. Для сравнения, в Швейцарии этот риск составляет 2,7 погибших, а в Германии — 3,9 на 100 тысяч населения.

При этом в столице сейчас зарегистрировано 4,6 миллиона транспортных средств. Примерно столько же в городе иногородних машин. В сутки по столице передвигается 3,5 миллиона автомобилей.

Ежегодно количество транспорта в городе увеличивается на 150 тысяч машин. Сейчас на тысячу человек приходится 370 автомобилей. И несмотря на это, за десять лет количество аварий сократилось на 25 процентов, а количество погибших в них на 35 процентов.

По словам Виктора Коваленко, проанализировав сведения о ДТП, можно составить примерный портрет виновника аварии. Это мужчина. В 92 процентах случаев виновниками оказываются именно представители сильного пола. Женщины виноваты лишь в 8 процентах случаев. «Аварийщик» имеет российское гражданство. Граждане СНГ виноваты в 15 процентах случаев, а других стран — в 1 проценте. Среднестатистический виновник аварии проживает в Москве или области. На проживающих в других регионах приходится лишь 14 процентов ДТП.

Больше всего аварий происходит с 17 до 23 часов. Наиболее тяжелые аварии случаются с 17 до 3 часов

Его стаж от 3 до 7 лет. Как правило, это либо рабочий, либо профессиональный водитель. Как видно, иностранные водители в Москве опасности не представляют.

Больше всего аварий происходит с 17 до 23 часов. Наиболее тяжелые аварии происходят с 17 до 3 часов. По словам Виктора Коваленко, ночные дороги становятся опаснее из-за того, что на них уменьшается трафик и, как следствие, увеличиваются скорости. В ночное время в Москве средняя скорость увеличивается на 32 процента.

Наиболее частый случай ДТП — это столкновение — 43,8 процента от всех аварий. На втором месте наезд на пешехода — 36,8. На третьем с огромным отрывом наезд на препятствие — 5,4 процента от всех ДТП. Однако именно наезды на препятствие отличаются наибольшей тяжестью последствий.

В прошлом году в Москве насчитывался 221 очаг аварийности. Это участки дорог длиной 400 метров, на которых происходило две и более аварий. Благодаря контролю за ними количество аварий в них сократилось на 60 процентов и составило 371 ДТП. Количество погибших в них сократилось также на 60 процентов и составило 16 человек.

В итоге к концу года сократилось и количество мест концентраций ДТП до 191. Сейчас наибольшее количество очагов аварийности приходится на МКАД и Дмитровское шоссе — по 8 таких мест. На шоссе Энтузиастов и Ленинском проспекте насчитывается по 7 очагов аварийности. На Каширском шоссе — 5. По 3 очага приходится на Варшавское шоссе, проспект Мира, Кутузовский и Волгоградский проспекты.

По словам Виктора Коваленко, сейчас принято решение, что аварийные места на МКАД получат дополнительное освещение.

Спасение человека часто зависит от своевременного оказания ему медицинской помощи. По статистике у 44 процентов погибших на столичных дорогах смерть наступила еще до прибытия «скорой помощи», еще 10 процентов погибли на месте в присутствии бригады «скорой».

Как сообщил Виктор Коваленко, сейчас время прибытия «скорой» сократилось на пять процентов и составляет 7,6 минуты. Время транспортировки пострадавшего снизилось на 3 процента и составляет 27,9 минуты, то есть это укладывается в так называемый золотой час, когда еще можно спасти человека. Однако начальник столичного ГАИ напомнил, что «золотой час» отсчитывается не с момента, когда вызвали «скорую», а с момента ДТП.

Также Виктор Коваленко отметил, что количество мелких аварий, на которые выезжает ГИБДД, заметно сократилось. С 2,5 тысячи в сутки в 2014 году до 600.

Связано это в том числе и с тем, что появилась возможность при авариях без пострадавших оформить ее самостоятельно без вызова ГИБДД, а то и вовсе разойтись на месте без всякого оформления. Однако он напомнил, что если в ДТП не пострадали люди, а машины перегораживают проезд, то за то, что их не убрали, существует и ответственность. Правда, по этой статье КоАП в Москве еще никого не оштрафовали.

При снижении по всем основным показателям есть все же и грустные моменты. Увеличилось количество происшествий с детьми.

Количество ДТП выросло на 4,7 процента и составило 763 происшествия, а количество погибших в них детей увеличилось в два раза. За прошлый год в Москве погибло 8 детей. В половине случаев они были пешеходами, четверым из них было от 11 до 15 лет. По словам Виктора Коваленко, основная причина таких аварий недостаток родительского контроля, несоблюдение детьми правил и использование различных гаджетов при переходе дороги.

Зашла речь и о коррупции. В прошлом году, по словам Коваленко, в отношении 37 сотрудников были возбуждены уголовные дела. Годом ранее таких дел было 44. Около 70 человек не взяли в новую структуру ГИБДД. Их за руку не поймали, но доверия они не вызывали. В результате они не смогут устроиться на такую работу.

Но также 23 водителя задержаны в прошлом году за попытку дачи взятки сотрудникам ГИБДД. Он напомнил, что все инспекторы работают с переносными видеорегистраторами. Поэтому контроль за их действиями строгий. Если при разборе спорной ситуации выяснится, что у инспектора регистратор по непонятной причине был выключен, то больше вопросов будет именно к нему, чем к водителю.