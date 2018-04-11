Кинули на авто: уфимец купил иномарку, но сел за руль только через три года

За три года обладания красавицей Infiniti уфимец Юрий Елпаев так и не смог на ней толком покататься. Честно купленная у посредника — автосалона — иномарка оказалась краденой и числилась в угоне. Приставы арестовали автомобиль, оставив владельца без колес и без денег.

Но Юрию повезло — он смог вернуть авто. Как — читайте в материале Ufa1.

Машина чистая, по базам не проходит

Эта история началась в 2015 году. Новый автомобиль Юрий присматривал давно, а тут вдруг увидел в интернете Infiniti FX37 2011 года выпуска — машину выставили на продажу в автосалоне в Удмуртии.

Цена на элитную иномарку с пробегом в 70 тыс. км была весьма привлекательной — порядка двух миллионов, и Юрий стал изучать предмет вплотную. Он пробил коды на двигателе и кузове, проверил по базе ГИБДД — машина была чиста, как слеза младенца.

Тогда мужчина решился на покупку — поспешил в представительство автосалона в Уфе, еще раз убедился, что все документы в порядке, и попросил привезти ему удмуртскую красотку. А сам побежал в банк оформлять кредит — на покупку не хватало 750 тысяч рублей.

— Я купил машину в марте 2015 года, а через полгода получил повестку из суда! Мне сообщили, что машину угнали в 2014 году, и на время расследования ее придется арестовать, — пояснил Юрий.

Уфимец подписал типовой договор купли-продажи

Искал помощи в автосалоне

Возмущенный до глубины души, Юрий побежал в автосалон, где ему продали иномарку. Неужели там не удосужились проверить машину перед продажей? Но представители развели руками.

— При продаже автомобилей с пробегом мы выступаем посредниками между физлицами. Но сами ответственность за нее не несем: машину не проверяем, даже не проводим диагностику. Фактически автомобиль поступает к нам и уже через полчаса уезжает с новым владельцем, — рассказали Ufa1 в автосалоне.

Со слов представителя автосалона, Юрия от непрозрачной сделки даже отговаривали: предыдущий владелец катался на автомобиле меньше недели, это показалось посредникам подозрительным.

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Цепочка бывших владельцев

В судебных тяжбах Юрий не участвовал — он не был по уголовному делу об угоне ни потерпевшим, ни фигурантом. Предыдущая владелица машины судилась с каким-то мужчиной: женщина утверждала, что якобы продала ему автомобиль в рассрочку, но денег так и не получила. Как выяснил Юрий, до него транспортным средством владели несколько человек, и даже какое-то время машина была в залоге у банка.

И всё это время, пока длилось разбирательство, Infiniti стояла в гараже судебных приставов: ни ездить на ней, ни продать машину Юрий не мог.

Сейчас, почти три года спустя, пользоваться автомобилем Юрию разрешили — заявление об угоне первоначальная владелица отозвала, расследование уголовного дела завершили. Вот только избавиться от злосчастной иномарки уфимец всё еще не может — машина проходит по еще одному, на этот раз, гражданскому делу — первая владелица всё еще судится с одним из покупателей.

Правда, Юрий успокаивает себя тем, что отбирать у него машину уже не будут — сделку признали честной.

Полиция разъясняет

— Бывает, что заявление на угон подают не сразу. В этом случае новый владелец обнаруживает «обременение» только при постановке автомобиля на учет и даже позднее.

Действительно, такие случаи происходили, — рассказали в МВД по Башкирии.

В республиканской полиции пояснили, что большая часть угнанных автомобилей оказывается в других регионах России, в основном их везут в Московскую и Ленинградскую области. При покупке очень важно проверять все идентификационные номера, маркировочные обозначения, а также обращать внимание на адекватность цены, наконец, на личность самого продавца.

Подобный случай для правоохранителей не редкость

Сам же Юрий советует будущим покупателям брать автомобили с рук только у продавцов, которые владеют авто не менее трех лет, а еще лучше — у перекупщиков: в этом случае требовать деньги за покупку можно будет с конкретного человека.

Что делать, если купленная вами машина — краденая

Юристы поясняют, что ситуация, в какую попал Юрий, не редкость.

— Единственное, что может сделать во время расследования уголовного дела обманутый покупатель, — ждать решения суда. Если автомобиль по суду забирают, нужно подавать иск в отношении продавца и требовать компенсировать ущерб, приводя доказательства добросовестности покупки — документы, свидетельства того, что автомобиль был «чист», — пояснила юрист и замдиректора компании «Уфа Право» Ирина Галеева

Друзья советовали Юрию отступиться и сдать автомобиль на запчасти