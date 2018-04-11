В Нижегородской области полицейские и дети призвали водителей быть дисциплинированными на дороге

Профилактическое мероприятие «На дороге дети — вы за нас в ответе!» и интерактивный опрос «Весы» состоялись на дорогах Перевозского района.

9 апреля 2018 года сотрудники МО МВД России «Перевозский» совместно с юными помощниками и членами Общественного совета при ОВД провели профилактическое мероприятие с целью привлечь внимание участников дорожного движения к выбору разумной и безопасной скорости.

В ходе мероприятия ребята вручали памятки участникам дорожного движения и рекомендовали водителям соблюдать элементарные правила: использовать гарнитуры при телефонных разговорах во время управления транспортным средством, перевозить детей с использованием специальных удерживающих устройств, а также соблюдать скоростной режим около пешеходных переходов.

В свою очередь, водители пообещали юным инспекторам всегда соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

Кроме этого ребята совместно с полицейскими подготовили интерактивный опрос для водителей и пешеходов. Вниманию участников дорожного движения было представлено два вопроса: «Что принесет выбор разумной скорости?» и «Какую цену, возможно, придется заплатить за неоправданный риск?». Свои ответы участники акции записывали на стикерах и крепили на выбранную чашу весов. Опрос наглядно продемонстрировал, что большинство водителей выбирают дисциплину и безопасность на дороге.

В завершение мероприятия дорожные полицейские пожелали всем участникам дорожного движения быть внимательными на дорогах и не оставаться равнодушным к нарушениям ПДД.