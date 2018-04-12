Пострадавший при взрыве на корабле в Петербурге в крайне тяжелом состоянии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости . Один из 11 пострадавших при взрыве газовоздушной смеси на корабле, строящемся на судостроительном заводе «Алмаз» в Санкт-Петербурге, остается в крайне тяжелом состоянии, шесть человек — в состоянии средней тяжести, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина

В среду около 13.20 мск при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке произошел взрыв газа. В результате один человек погиб, 11 пострадали.

"В произошедшей аварии на территории судостроительного завода «Алмаз» Петроградского района в стационарах остаются 11 пострадавших: в крайне тяжелом состоянии — один, в среднетяжелом — шесть, в удовлетворительном — четыре", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

Накануне в среду вечером Митянина сообщала, что один из пострадавших после ЧП находился в крайне тяжелом состоянии, один в тяжелом, пятеро — в состоянии средней тяжести, состояние четверых удовлетворительное.