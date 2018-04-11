Следователи озвучили предварительную версию взрыва на заводе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. / ТАСС /. Следственное управление на транспорте СК РФ по СЗФО выдвинуло предварительные версии взрыва на заводе судостроительной фирмы «Алмаз» , при котором погиб один человек, еще 11 пострадали. Как сообщил журналистам руководитель управления Сергей Сазин, прибывший на место ЧП, в воздухе были обнаружены легковоспламеняющиеся вещества.

"Сотрудники МЧС провели замеры и обнаружили легковоспламеняющиеся вещества в воздухе. Работы на заводе велись в двух отсеках. В одном, возможно, скопилась жидкость или непонятно, чем смазывались поверхности, а выше был генератор-дизельный отсек. Там велась работа с использованием газорезного прибора и кислородо-пропановых баллонов", — сказал Сазин.

"Точный вывод без лабораторных исследований мы сделать пока не можем, но в воздухе содержались эти [легковоспламеняющиеся] вещества. От этого, скорее всего, произошел взрыв", — добавил он.

По словам руководителя управления, нет необходимости останавливать работу всего предприятия для проведения следственных действий. На данный момент следователи устанавливают виновных лиц. Сазин также подтвердил информацию о том, что при взрыве пострадали 11 рабочих, а один человек погиб. «Травмы пострадавших связаны с большой воздушной волной, а не от воспламенения», — добавил руководитель следственного управления.

В комитете по здравоохранению Петербурга ТАСС сообщили, что всего в больницы поступили 11 пострадавших на «Алмазе». Из них пять человек в средней степени тяжести, четыре — в удовлетворительном состояние, а двое — в тяжелом. «Преимущественно механические травмы, ушибы, ожоги. В больницах все необходимое для оказания помощи есть», — отметили в ведомстве.

На заводе судостроительной фирмы «Алмаз» в сторожевом корабле, который строили по заказу погранслужбы, произошел взрыв газового баллона. По данным городского управления МЧС, ЧП не привело к последующему возгоранию. В комитете по промышленной политике города ТАСС рассказали, что на сроки сдачи корабля ЧП не повлияет, на заводе отметили, что конструкции корабля не получили повреждений. Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Судостроительная фирма «Алмаз»

Численность персонала на заводе судостроительной фирмы «Алмаз» составляет более 1000 человек. Современные эллинги фирмы позволяют производить полный цикл строительства кораблей в цеховых условиях до спуска корабля на воду. Одновременно со строительством, техническая база предприятия дает возможность производить все виды ремонта и модернизации кораблей.