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СК завел дело после взрыва газа на судостроительном заводе в Петербурге
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СК завел дело после взрыва газа на судостроительном заводе в Петербурге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после взрыва газа на петербургском судостроительном заводе «Алмаз», где погиб человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В среду около 13.20 при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке произошёл взрыв газа. В результате один человек погиб, 10 пострадали.
"По факту взрыва на судостроительном заводе «Алмаз» возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.
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