Пассажирка остановила сорвавшуюся с «ручника» сочинскую маршрутку

В Сочи остановившаяся на обочине маршрутка с пассажирами сбежала от водителя и едва не вылетела на стоянку возле супермаркета. Ситуацию спасла находившаяся в салоне девушка, которая перенаправила автобус в забор. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

Водитель следовавшего по 98-му маршруту «Богдана» остановился на обочине в районе Бытха и покинул кабину, предварительно поставив машину на ручной тормоз. Представители департамента транспорта и дорожного хозяйства сочинской мэрии позже отметили, что он не до конца поднял ручку, так что спустя пару минут стоявший под уклоном автобус покатился вперед, быстро набирая скорость.

Одна из пассажирок быстро сориентировалась, схватила руль, вывернула его и направила маршрутку в забор, тем самым предотвратив серьезное ДТП — впереди была стоянка, на которой всегда много людей, уточняет Maks-portal.

Водителя спустя пару часов уволили, поскольку он, как оказалось, не только не заглушил двигатель, но и не вывернул колеса в сторону бордюра, хотя остановился на склоне.