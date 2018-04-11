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Беглецов из колонии поймали в Вельском районе
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Беглецов из колонии поймали в Вельском районе 

АиФ Архангельск 26 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
Двое осужденных, которые сбежали из колонии №3 УФСИН по Архангельской области пойманы в Вельском районе.
Двоих беглецов заметил водитель на местной трассе. Ему показались подозрительными пешеходы, которые шли по проезжей части, и он позвонил в отделение полиции. При задержании были установлены лица правонарушителей.
Осужденным суд может добавить срок до пяти лет лишения свободы и поменять вид режима. Кроме того, им придется возместить все средства, потраченные на их поиски.
Отметим, что 19-летний и 20-летний молодые люди отбывают наказание за кражу. Они убежали из колонии 9 апреля.
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