Двоих сбежавших из колонии осужденных нашли в Вельском районе

Сегодня около 15 часов двоих сбежавших из колонии-поселения № 3 поймали в Вельском районе. Их поиски продолжались двое суток.

Оба осужденных сидели за кражу. 19-летний Артур Балецкий должен был провести в тюрьме 2 года, а 20-летний Андрей Кедрин — 3 года и 3 месяца. Они сбежали из колонии 9 апреля.

Сегодня водитель, ехавший по трассе в Вельском районе, увидел двух подозрительных людей, бредущих вдоль дороги. Он позвонил в полицию, и беглецов поймали и вернули в колонию.

Теперь Артуру и Андрею предстоит еще один суд. Им могут добавить до 5 лет колонии, а также поменять вид режима.