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Двоих сбежавших из колонии осужденных нашли в Вельском районе
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Двоих сбежавших из колонии осужденных нашли в Вельском районе 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Сегодня около 15 часов двоих сбежавших из колонии-поселения № 3 поймали в Вельском районе. Их поиски продолжались двое суток.
Оба осужденных сидели за кражу. 19-летний Артур Балецкий должен был провести в тюрьме 2 года, а 20-летний Андрей Кедрин — 3 года и 3 месяца. Они сбежали из колонии 9 апреля.
Сегодня водитель, ехавший по трассе в Вельском районе, увидел двух подозрительных людей, бредущих вдоль дороги. Он позвонил в полицию, и беглецов поймали и вернули в колонию.
Теперь Артуру и Андрею предстоит еще один суд. Им могут добавить до 5 лет колонии, а также поменять вид режима.
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