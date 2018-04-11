Ещё
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Московские «мажоры» похвастались ездой в подземном переходе 

РИА Новости 58 минут назад
Водитель проехал по подземному пешеходному переходу у железнодорожной платформы Петровско-Разумовское в Москве. Видео опубликовано на странице majorka_777 в Instagram.
На ролике видно, как машина заворачивает в переход и объезжает расступающихся пешеходов. Водитель просит их "подвинуться", а снимающий видео пассажир говорит, что путь сократили "по необходимости".
В аккаунте majorka_777 неоднократно публиковались ролики с нарушениями ПДД. Ранее там появлялись видео с выездом машин на встречные полосы и тротуары, а также гонками по московским улицам. Пользователи соцсетей приписывают авторство страницы представителям "золотой молодежи".
РИА Новости: последние новости
СК завел дело после взрыва газа на судостроительном заводе в Петербурге В Китае семь человек пропали, еще 13 пострадали при взрыве машины Нефть при разливе из нефтепровода в Саратовской области не попала в воду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился1
Названы самые надежные автомобили2
UAZ построил оранжевый Patriot за миллион рублей
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге1
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение