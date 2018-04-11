В Воронеже попавшая в ДТП 9-летняя девочка сломала позвоночник 

Иномарка сбила ребёнка на пешеходном переходе. Водитель автомобиля Volkswagen сбил 9-летнюю девочку у дома №61 на улице Новосибирской в 7:30 среды, 11 апреля. В результате аварии школьница получила компрессионный перелом 7, 8 и 9 позвонков, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По данным автоинспекции, за рулём иномарки находился 45-летний водитель. Автомобилист, двигаясь в сторону улицы Корольковой, не снизил скорость перед переходом и не пропустил ребёнка. Полицейские проводят проверку по факту ДТП и устанавливают обстоятельства происшествия. Автоинспекторы напомнили автомобилистам о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходам в свою очередь стоит убедиться в том, что их пропускают, и только тогда начинать движение. Дарья Крымова