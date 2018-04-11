Минпромторг назвал фейком информацию об испытании беспилотного автомобиля «Яндексом»

«Конечно, мне хочется осадить пыл других участников медийного пространства, которые завтра планируют испытывать беспилотные автомобили. «Вчера беспилотный автомобиль „Яндекса“ проехал по Краснопресненской набережной». Скажу вам — это фейк. Для того, чтобы выпустить беспилотный автомобиль на дороги общего пользования мы должны провести ряд процедур, которые гарантированно бы подтвердили безопасность автомобиля для всех участников дорожного движения», — сказал Морозов.

Он пояснил, что необходимо сделать очень много «тонкой и кропотливой работы» для запуска беспилотников в России.

«Нам предстоит сделать очень много тонкой и кропотливой работы. Но все эти нормы техники безопасности написаны кровью. Нам бы не хотелось, учитывая особую российскую ментальность ко всяким правилам, и мягко скажем, отсутствием пунктуальности российских граждан в исполнении этих правил, мы не превратили беспилотные автомобили в дополнительную нагрузку и дополнительное количество смертей», — сказал Морозов.

Ранее компания Яндекс сообщала о нескольких испытаниях прототипов беспилотных автомобилей на улицах Москвы.

Один из этапов испытаний состоялся в феврале после обильного снегопада. Автомобиль совершил поездку по району Хамовники. В салоне автомобиля находился водитель, но поездка проходила полностью в автоматическом режиме, сообщалось в блоге Яндекса.