Пострадавшего в аварии с большегрузом на КАД забирал вертолёт

Вертолёт санавиации вылетал на помощь пострадавшему в аварии на 51-м километре внутреннего кольца КАД. ДТП с участием легковушки и большегруза случилось 11 апреля днём на развязке с Мурманским шоссе.

Отмечается, что вертолёт прибыл на место происшествия уже спустя десять минут после обращения. У 38-летнему мужчины, который получил серьёзные травмы в аварии, диагностировали сотрясение мозга, травмы груди и живота, а также множественные переломы костей таза.

В состоянии шока первой степени пострадавшего доставили в Александровскую больницу.