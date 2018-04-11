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Пострадавшего в аварии с большегрузом на КАД забирал вертолёт
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Пострадавшего в аварии с большегрузом на КАД забирал вертолёт 

Ivyborg.ru 46 минут назад
Вертолёт санавиации вылетал на помощь пострадавшему в аварии на 51-м километре внутреннего кольца КАД. ДТП с участием легковушки и большегруза случилось 11 апреля днём на развязке с Мурманским шоссе.
Отмечается, что вертолёт прибыл на место происшествия уже спустя десять минут после обращения. У 38-летнему мужчины, который получил серьёзные травмы в аварии, диагностировали сотрясение мозга, травмы груди и живота, а также множественные переломы костей таза.
В состоянии шока первой степени пострадавшего доставили в Александровскую больницу.
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