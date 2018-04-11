Более 20 ДТП с участием пешеходов зафиксировала ГИБДД Петрозаводска

Госавтоинспекция проанализировала статистику всех ДТП за 3 месяца текущего года. За 3 месяца 2018 года в Петрозаводске зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 1 человек погиб, 25 получили травмы различной степени тяжести. В 11 ДТП пешеходы пострадали по собственной вине. Об этом сообщает ГИБДД Петрозаводска.

Пешеходы! Перед выходом на проезжую часть остановитесь, убедитесь, что водитель видит Вас и пропускает! Водители! Выбирайте такую скорость движения, которая позволит вовремя остановиться перед пешеходным переходом!,

— передается в сообщении госавтоинспекции.