Лихач протаранил десять автомобилей и припарковался прямо на одной из них (ФОТО)

Фотографии «мастерски» припаркованного автомобиля «Рено-Дастер» появились в сети 11 апреля. Впоследствии опубликованные снимки вызвали бурное обсуждение в социальных сетях и СМИ, породив огромное количество домыслов касательно того, как водитель умудрился так припарковать свой внедорожник.

Как сообщает «Известия», инцидент произошел в 3.15 утра около дома 87 на Шоссе в Лаврики Ленинградской области. Автомобилист снес несколько стоявших у тротуара машин, а после заехал на «Ладу-Калину», решив таким образом припарковаться. Очевидцами происшествия стали жители рядом стоящих домов, которые проснулись от громкого шума во дворе.

Случаем уже заинтересовались полицейские. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, еще один автомобилист на днях удивил пользователей соцсети «мастерством» парковки.

Фото: spbvoditel.ru