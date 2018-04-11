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Лихач протаранил десять автомобилей и припарковался прямо на одной из них (ФОТО)
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Лихач протаранил десять автомобилей и припарковался прямо на одной из них (ФОТО) 

Vgoroden.ru 30 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Фотографии «мастерски» припаркованного автомобиля «Рено-Дастер» появились в сети 11 апреля. Впоследствии опубликованные снимки вызвали бурное обсуждение в социальных сетях и СМИ, породив огромное количество домыслов касательно того, как водитель умудрился так припарковать свой внедорожник.
Как сообщает «Известия», инцидент произошел в 3.15 утра около дома 87 на Шоссе в Лаврики Ленинградской области. Автомобилист снес несколько стоявших у тротуара машин, а после заехал на «Ладу-Калину», решив таким образом припарковаться. Очевидцами происшествия стали жители рядом стоящих домов, которые проснулись от громкого шума во дворе.
Случаем уже заинтересовались полицейские. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.
Напомним, еще один автомобилист на днях удивил пользователей соцсети «мастерством» парковки.
Фото: spbvoditel.ru
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