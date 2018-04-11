Районный «Жилищник» начал проверку по четырем разукомплектованным автомобилям

Работа с брошенным транспортом продолжается в Соколиной горе.

За первую декаду апреля управа Соколиной горы получила от жителей района четыре сообщения о брошенном разукомплектованном автомобильном транспорте. Машины обнаружились во дворах улиц Фортунатовская, Ткацкая и Уткина, а также на проспекте Буденного. Сотрудники «Жилищника» нашего района начали проверки по каждой из них.

В марте соколинцы обнаружили десять автомобилей с признаками брошенных на территории Соколиной горы. Проверки завершены по семи из них — и лишь одну машину пришлось эвакуировать. Хозяева остальных проявились и привели транспортные средства в порядок. Но бдительность соколинцев никогда не напрасна: как минимум, станет ясной ситуация с автомобилями непонятного происхождения во дворах.

Фото: предоставлено ГБУ «Жилищник района Соколиная гора».