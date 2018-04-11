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Районный «Жилищник» начал проверку по четырем разукомплектованным автомобилям
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Районный «Жилищник» начал проверку по четырем разукомплектованным автомобилям 

Управа района Соколиная гора 18 минут назад
Работа с брошенным транспортом продолжается в Соколиной горе.
За первую декаду апреля управа Соколиной горы получила от жителей района четыре сообщения о брошенном разукомплектованном автомобильном транспорте. Машины обнаружились во дворах улиц Фортунатовская, Ткацкая и Уткина, а также на проспекте Буденного. Сотрудники «Жилищника» нашего района начали проверки по каждой из них.
В марте соколинцы обнаружили десять автомобилей с признаками брошенных на территории Соколиной горы. Проверки завершены по семи из них — и лишь одну машину пришлось эвакуировать. Хозяева остальных проявились и привели транспортные средства в порядок. Но бдительность соколинцев никогда не напрасна: как минимум, станет ясной ситуация с автомобилями непонятного происхождения во дворах.
Фото: предоставлено ГБУ «Жилищник района Соколиная гора».
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