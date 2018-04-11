Врезавшийся в остановку в Коми получил срок

Врезавшегося в автобусную остановку в Коми водителя приговорили к 4,5 годам заключения

Сыктывкарский городской суд вынес обвинительный приговор 32-летнему местному жителю за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, в котором 15 сентября 2017 года пострадали женщина и три девочки 2005 и 2008 годов рождения. За наезд на людей, находящихся на автобусной остановке, водитель приговорен к четырем с половиной годам строгого режима, сообщили в среду в Следственном управлении СК РФ по региону.

"В ходе следствия установлено, что фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел права управления транспортным средством, управлял автомобилем, не прошедшим техосмотр, без страхования гражданской ответственности. За несколько дней до ДТП пьяный фигурант похитил у спящего приятеля ноутбук и деньги, причинив ему ущерб на 13 тыс. рублей. По совокупности преступлений ему назначено четыре года и шесть месяцев строгого режима, он лишен права управлять автомобилем на три года", — говорится в сообщении регионального СК.

Как установили следствие и суд, 15 сентября прошлого года пьяный водитель автомобиля "Ока" выехал на красный сигнал светофора, не справился с управлением и врезался в остановку, где находились люди. В результате пострадали 26-летняя девушка и три девочки 2005 и 2008 годов рождения, они были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и переломами. От удара конструкция остановки развалилась на части.

По результатам судмедэкспертизы травмы одной девочки были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, у остальных потерпевших зафиксированы травмы легкой и средней степени тяжести.