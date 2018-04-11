Ещё
Врезавшийся в остановку в Коми получил срок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врезавшегося в автобусную остановку в Коми водителя приговорили к 4,5 годам заключения 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сыктывкарский городской суд вынес обвинительный приговор 32-летнему местному жителю за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, в котором 15 сентября 2017 года пострадали женщина и три девочки 2005 и 2008 годов рождения. За наезд на людей, находящихся на автобусной остановке, водитель приговорен к четырем с половиной годам строгого режима, сообщили в среду в Следственном управлении СК РФ по региону.
"В ходе следствия установлено, что фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел права управления транспортным средством, управлял автомобилем, не прошедшим техосмотр, без страхования гражданской ответственности. За несколько дней до ДТП пьяный фигурант похитил у спящего приятеля ноутбук и деньги, причинив ему ущерб на 13 тыс. рублей. По совокупности преступлений ему назначено четыре года и шесть месяцев строгого режима, он лишен права управлять автомобилем на три года", — говорится в сообщении регионального СК.
Как установили следствие и суд, 15 сентября прошлого года пьяный водитель автомобиля "Ока" выехал на красный сигнал светофора, не справился с управлением и врезался в остановку, где находились люди. В результате пострадали 26-летняя девушка и три девочки 2005 и 2008 годов рождения, они были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и переломами. От удара конструкция остановки развалилась на части.
По результатам судмедэкспертизы травмы одной девочки были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, у остальных потерпевших зафиксированы травмы легкой и средней степени тяжести.
ТАСС: последние новости
ГИБДД Москвы обещает жестко наказывать золотую молодежь за нарушения ПДД Автомобиль насмерть сбил пешехода на тротуаре на юго-востоке Москвы Следователи озвучили предварительную версию взрыва на заводе в Петербурге
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился2
Названы самые надежные автомобили3
В России начнут собирать китайский пикап Foton
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге1
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение