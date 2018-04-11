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В Красноярском районе на месторождении нефти погиб работник
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В Красноярском районе на месторождении нефти погиб работник 

Волга Ньюс 1 час назад
В Красноярском районе 10 марта, во время работ по ликвидации прорыва на выкидной линии на Красноярском месторождении в районе пос. Светлое Поле погиб 27-летний работник. Мужчина погиб на месте от острого отравления нефтепродуктами.
По мнению правоохранителей, трагедия произошла из-за нарушений правил техники безопасности и правил охраны труда, которые допустили в том числе должностные лица компании, в которой он работал.
По факту случившегося Красноярский межрайонный следственный отдел областного СУ СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").
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