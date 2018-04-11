В Красноярском районе на месторождении нефти погиб работник

В Красноярском районе 10 марта, во время работ по ликвидации прорыва на выкидной линии на Красноярском месторождении в районе пос. Светлое Поле погиб 27-летний работник. Мужчина погиб на месте от острого отравления нефтепродуктами.

По мнению правоохранителей, трагедия произошла из-за нарушений правил техники безопасности и правил охраны труда, которые допустили в том числе должностные лица компании, в которой он работал.