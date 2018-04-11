Челябинцу, обстрелявшему карету скорой помощи, грозит срок до 5 лет тюрьмы

Прокуратура утвердила обвинительный приговор в отношении 19-летнего жителя Челябинска, который 23 марта открыл стрельбу по сотрудникам скорой помощи, которые вышли из подъезда и намеревались сесть в машину. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

По информации прокуратуры, в момент совершения преступления молодой человек был пьян и находился в гостях у своего друга в квартире на десятом этаже по улице Набережной.

«Обвиняемый вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. По результатам ознакомления с материалами уголовного дела заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, МАУ «Челябмедтранс» был причинен материальный ущерб в размере 17 410 рублей, который обвиняемым возмещен в ходе расследования.

Обвиняемый является певцом хора Челябинского академического театра оперы и балета.