В Нижегородской области при ДТП погибли три человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД 12 апр — РИА Новости . Трое мужчин погибли при лобовом столкновении на дороге Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич Авария произошла в среду в 16.10 мск на подъезде к городу Навашино Нижегородской области. "По предварительным данным, водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате водитель и пассажир Chevrolet погибли, смертельное ранение получил и водитель второго авто. Еще трое госпитализированы с различными травмами. Все они ехали в Lada Priora", — рассказал Мацкевич. Обстоятельства аварии устанавливаются.