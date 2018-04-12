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В Нижегородской области при ДТП погибли три человека
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В Нижегородской области при ДТП погибли три человека 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД 12 апр — РИА Новости. Трое мужчин погибли при лобовом столкновении на дороге Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич
Авария произошла в среду в 16.10 мск на подъезде к городу Навашино Нижегородской области.
"По предварительным данным, водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате водитель и пассажир Chevrolet погибли, смертельное ранение получил и водитель второго авто. Еще трое госпитализированы с различными травмами. Все они ехали в Lada Priora", — рассказал Мацкевич.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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