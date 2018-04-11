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Три человека стали жертвами ДТП в Навашинском районе
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Три человека стали жертвами ДТП в Навашинском районе 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По предварительным данным, три человека погибли, трое ранены в результате ДТП в Навашинском районе Нижегородской области, сообщили «ФедералПресс» в УГИБДД по региону.
Согласно предоставленной информации, ДТП произошло в среду около 17:00 мск на 3 км подъезда к городу Навашино от автодороги Нижний Новгород — Касимов. Автомобиль «Шевроле» выехал на полосу встречного движения и столкнулся в «Ладой Приора».
По предварительным данным, детей среди погибших и пострадавших в ДТП нет.
Собеседник агентства подчеркнул, что с наступлением теплой погоды обеспокоенность Госавтоинспекции вызывает то, что люди начинают ездить с большей скоростью и совершать более опасные маневры.
Фото: pixabay.com.
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