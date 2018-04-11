Три человека стали жертвами ДТП в Навашинском районе

По предварительным данным, три человека погибли, трое ранены в результате ДТП в Навашинском районе Нижегородской области, сообщили «ФедералПресс» УГИБДД по региону.

Согласно предоставленной информации, ДТП произошло в среду около 17:00 мск на 3 км подъезда к городу Навашино от автодороги Нижний Новгород — Касимов. Автомобиль « Шевроле » выехал на полосу встречного движения и столкнулся в « Ладой Приора».

По предварительным данным, детей среди погибших и пострадавших в ДТП нет.

Собеседник агентства подчеркнул, что с наступлением теплой погоды обеспокоенность Госавтоинспекции вызывает то, что люди начинают ездить с большей скоростью и совершать более опасные маневры.

Фото: pixabay.com.