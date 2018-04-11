ГИБДД упростит процедуру обжалования штрафов, но перестанет выезжать на ДТП

Инспекторы ГИБДД Москвы констатировали, что количество ДТП в столице снизилось на 60%, хотя детская аварийность, напротив, подросла на 4,7%. Но эти цифры были известны и ранее. И как бы извиняясь за устаревшие данные, начальник ГИБДД генерал-майор Виктор Коваленко сделал в среду несколько сенсационных заявлений.

В частности, г-н Коваленко заявил, что из-за большого количества жалоб граждан на некорректно выписанные штрафы с камер фотофиксации ГИБДД в скором времени упростит процедуру обжалования постановлений. К примеру, если на снимках будет отчетливо видно, что цвет, марка или модель машины, «пойманной» камерой, не соответствует документам, то наказание аннулируется чуть ли не автоматически.

— Зачем нам проводить длительные проверки и тратить бумагу, когда это можно сделать в облегченном виде? Незачем, поэтому реально эта тема обсуждается: мы сторонники того, чтобы упростить процедуру, если ошибки налицо, — пояснил генерал Коваленко.

Интересно, что столь же быстро Госавтоинспекция начнет отменять абсурдные штрафы. Речь о тех случаях, когда камеры фотофиксации принимают за реальные автомобили их тени или свет фар. Будут и другие нюансы, о которых начальник ГИБДД Москвы пока предпочитает не распространяться.

И если новость об упрощении процедуры обжалования постановлений можно считать хорошей, то следующее заявление генерала Коваленко огорчит миллионы водителей.

Офицер сообщил, что в обозримом будущем сотрудники ДПС перестанут выезжать на мелкие ДТП. По мнению генерала, острой необходимости в этом больше нет, поскольку существует европротокол, с помощью которого участники аварии могут оформляться самостоятельно.

Начальника ГАИ не смущает, что подавляющее число водителей боится использовать европротокол из-за высокой вероятности отказа страховой компании в выплатах. К тому же он не пояснил, как следует поступать тем, у кого оформлен полис КАСКО, требующий в случае ДТП справку из ГИБДД. Свою позицию генерал выразил коротко и ясно: инспектор — не адвокат.

— Мы ввели европротокол и объяснили всем, что с ним делать. Неужели сотрудники ГАИ — как личные адвокаты — все равно должны приезжать к водителям и разъяснять им нормы закона? — возмутился г-н Коваленко.

Хотя, может быть, генерал и прав. Ведь, согласно статистике, количество аварий, оформленных без участия инспекторов, продолжает в России расти. Причем чаще других к европротоколу обращаются именно жители двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.

Увы, но главный московский гаишник не смог внятно ответить на другой актуальный вопрос — о распоясавшейся «золотой молодежи», все чаще публикующей в социальных сетях свои антисоциальные «подвиги». Как ГИБДД собирается пресекать эти игрища — непонятно. Хотя, по словам генерала, ведомство относится к проблеме серьезно и разбирает каждый случай.

— «Золотая молодежь» — негодяи! Это люди, которые нарушают ПДД, выкладывают в Интернет видео и ждут реакции. Каждая подобная публикация, получающая огласку в СМИ, нами разбирается. Назначается служебная проверка, выясняются все обстоятельства, и в соответствии с законом к виновнику принимаются меры, — отметил генерал Коваленко.

Так что же получается? То ли разборы столичной ГАИ ведутся не так уж и тщательно, то ли детям влиятельных граждан из раза в раз удается избегать наказаний. Как бы там ни было на самом деле, факт остается фактом: число видеороликов с хамскими дорожными выходками неуклонно растет.

Источник