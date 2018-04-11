Мужчина угнал у друга‐москвича новую иномарку в Волгоградской области

9 апреля в городе Жирновске Волгоградской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угнал легковой автомобиль Renault . Об этом сообщило издание Novostivolgograda.ru.

Об исчезновении автомобиля, который был припаркован во дворе одного из домов, сообщил его владелец, сотрудник московского ЧОПа. Мужчина приехал в Жирновск из столицы в отпуск.

По словам пострадавшего, он недавно приобрел машину, поэтому решил отметить покупку со своим школьным другом. Во время застолья москвич уснул, а когда проснулся, обнаружил, что машина пропала. По словам начальника

пресс-службы

Управления Росгвардии по Волгоградской области Екатерины Суховой, сотрудники полиции нашли иномарку на другой улице и заблокировали ее.

Подозреваемым оказался

37-летний

друг потерпевшего, который воспользовался невменяемым состоянием товарища и угнал автомобиль. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.