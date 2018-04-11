Мужчина угнал у друга‐москвича новую иномарку в Волгоградской области 

9 апреля в городе Жирновске Волгоградской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угнал легковой автомобиль Renault. Об этом сообщило издание Novostivolgograda.ru.
Об исчезновении автомобиля, который был припаркован во дворе одного из домов, сообщил его владелец, сотрудник московского ЧОПа. Мужчина приехал в Жирновск из столицы в отпуск.
По словам пострадавшего, он недавно приобрел машину, поэтому решил отметить покупку со своим школьным другом. Во время застолья москвич уснул, а когда проснулся, обнаружил, что машина пропала. По словам начальника
пресс-службы
Управления Росгвардии по Волгоградской области Екатерины Суховой, сотрудники полиции нашли иномарку на другой улице и заблокировали ее.
Подозреваемым оказался
37-летний
друг потерпевшего, который воспользовался невменяемым состоянием товарища и угнал автомобиль. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.