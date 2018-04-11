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Минпромторг с 11 апреля увеличит скидку на новые автомобили для жителей Дальнего Востока
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Минпромторг с 11 апреля увеличит скидку на новые автомобили для жителей Дальнего Востока 

Rambler News Service 45 минут назад
Министерство промышленности и торговли России увеличит скидку по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» для жителей Дальневосточного федерального округа с 10% до 25% с 11 апреля, сообщили RNS в Минпромторге.
В целях повышения доступности новых, экологичных и безопасных автомобилей, оснащенных системой ГЛОНАСС, для жителей Дальневосточного Федерального округа Минпромторгом России с 11 апреля 2018 года увеличивается скидка, предоставляемая в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», уточнили в министерстве.
«Данная мера позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и популярных на Дальнем востоке импортных бывших в употреблении автомобилей. Для жителей Дальневосточного федерального округа увеличивается скидка с нынешних 10% до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля», — сказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Скидка на первоначальный взнос в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» предоставляется банком заемщику, приобретающему в кредит легковой автомобиль стоимостью до 1,45 млн рублей при наличии водительского удостоверения, наличие двух или более несовершеннолетних детей, по паспорту или свидетельствам о рождении детей), либо приобретение автомобиля впервые (проверяется банком, в том числе через бюро кредитных историй) и обязательством заемщика не заключать в 2018 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля (для исключения повторного пользования скидкой).
Ранее заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов сообщал о программе поддержки продаж новых легковых автомобилей для жителей регионов Дальнего Востока с 11 апреля без уточнения подробностей.
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