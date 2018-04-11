Почему весной на дорогах появляется много неадекватных водителей

Замечено, что по весне концентрация дураков, нервных и психованных водителей в транспортном потоке заметно возрастает. Это, как выяснил портал «АвтоВзгляд» , объясняется вполне объективными причинами.

Согласно древней околоврачебной мудрости, «не бывает абсолютно здоровых людей, есть лишь недообследованные». И если в этом контексте говорить о водительской братии, то у автовладельцев с нестабильной психикой приход весны может вызвать обострение тех или иных отклонений, не проявляющихся в нормальных условиях. Практически каждый из нас может припомнить среди своих знакомых как минимум несколько по-настоящему неадекватных персонажей, которые при этом обладают водительскими правами. Весной в головах такого рода граждан срабатывает какой-то «спусковой курок». И с виду нормальный человек начинает творить какую-то ерунду.

Наиболее опасное проявление весеннего обострения многих видов психических отклонений выражается в повышенной агрессии к окружающим. «Пациенту» за рулем начинает казаться, что окружающие проявляют к нему повышенное внимание, следят за ним, специально строят против него козни, в том числе и на дороге. Весеннему неадеквату может не понравиться, как на него посмотрел водитель соседней по потоку машины, ему может показаться, что его как-то дерзко обогнали, что его специально подрезали, злобно не пропустили при перестроении и т.п. Перекошенная психика изобретает массу поводов для внезапной вспышки ярости, совершенно необъяснимой для окружающих. В результате мы получаем всплеск так называемых дорожных войн. Именно психи ни с того ни с сего начинают «учительствовать», обгоняя выбранную жертву и резкими торможениями вынуждая ее сбросить скорость.

В лучшем случае на этом все и заканчивается. Но чаще агрессивный персонаж выскакивает из машины и норовит напасть с кулаками на «оскорбившего» его водителя. А уж если вас угораздило попасть в ДТП, где замешан психопат, то не исключено, что он опять-таки полезет в драку, даже если сам является явным виновником аварии. Просто потому, что у него все вокруг враги, виноваты и, соответственно, заслуживают яростного отпора. Печаль в том, что такой персонаж может даже убить, а суд потом признает его невменяемым и отправит не в тюрьму, а на принудительное лечение в психушку. Как же уберечь себя и свое имущество от нападок со стороны невменяемого гражданина?

Лучший способ, конечно, избежать столкновения. Как минимум половина дорожных конфликтов возникает, когда один водитель поступил по-человечески невежливо по отношению к другому — даже при соблюдении буквы ПДД. На дороге не стоит «вредничать» и мериться силой и скоростью с явно неадекватным соседом по потоку, если изначально вы не готовы к конфликту, переходящему в кулачный бой. Но бывает, что дорожной разборки с гражданином с «протекшей крышей» ну никак не избежать. Тут может помочь заранее припасенный баллончик со слезоточивым газом или «перцем». Но после применения спецсредства рекомендуется вызвать полицию и «скорую помощь» — вдруг вашему оппоненту потребуются услуги квалифицированных медиков.

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