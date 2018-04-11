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Как правильно продать подержанный автомобиль
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Как правильно продать подержанный автомобиль 

Car.ru 44 минуты назад
Фото: Car.ru
Времена, когда автомобиль передавался как семейная реликвия — от отца к сыну уже канули в лету. Современный автовладелец покупает машину на два-три года, а затем меняет на другую более современную.
Т.е. вопрос о продаже все равно однажды будет поднят. И тут важно понимать, какие результаты способны целиком и полностью удовлетворить продавца.
Те, кому катастрофически не хватает времени могут обратиться к автодилерам-скупщикам. Процесс довольно быстрый и безопасный (если фирма официально зарегистрирована). Но есть один огромный минус — цена. Автодилеры довольно сильно ее занижают.
Второй вариант — воспользоваться программой «трейд-ин». Тут вы отдаете свой старый автомобиль, взамен с доплатой получаете новый. Цену за старый автомобиль предлагают вполне реалистичную. Но тут вы скованы в плане выбора. Т.е. вы можете обменять свой автомобиль на новый и все. Никаких денег вам не предложат и выбор автомоделей ограничен возможностями конкретного автосалона.
Можно продавать машину через объявления на специализированных сайтах (Auto.ru и Avito). Там за объявление плату не берут. Необходимо разместить подробную информацию про машину и указать имеющиеся недостатки. Сделать это стоит, т.к. при осмотре их все равно выявят и разговор может не сложиться.
Самый надежный вариант — это продавать машину лично. Хотя при таком методе вы скорее всего сможете получить наиболее высокую цену за машину, процесс может затянуться.
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