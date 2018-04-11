«Варварское ДТП» произошло на Варварке

— Водила, ехавший в сторону Минина, разворачивался на повороте к «Сбербанку» , но не убрался из-за припаркованной там машины, сдал назад, — рассказал очевидец происшествия. — Автобус, который ехал в сторону Свободы, дал по тормозам, успел затормозить. Но в него сзади влетел другой автобус. Водила развернулся и уехал.

— Несколько скорых на месте, видимо народ травмировался, — сообщил другой очевидец. — Зад у ЛиАЗа ощутимо вмят внутрь, морда у ПАЗа тоже нехило разбита.

ДТП произошло в 15.28. Количество пострадавших уточняется.

Наш читатель нарисовал схему аварии: красной стрелкой обозначено место разворота Suzuki , синяя стрелка — первый автобус, черная стрелка — второй автобус.

— Водители «пазиков» всегда забывают про соблюдение дистанции, — прокомментировал в соцсети Артём Степанов

— Ва́рварское ДТП, — пошутил Дмитрий Шитов.

Ранее мы рассказывали о том, как маршрутка с пассажирами протаранила иномарку в Нижнем Новгороде.