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«Варварское ДТП» произошло на Варварке
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«Варварское ДТП» произошло на Варварке 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Водила, ехавший в сторону Минина, разворачивался на повороте к «Сбербанку», но не убрался из-за припаркованной там машины, сдал назад, — рассказал очевидец происшествия. — Автобус, который ехал в сторону Свободы, дал по тормозам, успел затормозить. Но в него сзади влетел другой автобус. Водила развернулся и уехал.
— Несколько скорых на месте, видимо народ травмировался, — сообщил другой очевидец. — Зад у ЛиАЗа ощутимо вмят внутрь, морда у ПАЗа тоже нехило разбита.
ДТП произошло в 15.28. Количество пострадавших уточняется.
Наш читатель нарисовал схему аварии: красной стрелкой обозначено место разворота Suzuki, синяя стрелка — первый автобус, черная стрелка — второй автобус.
— Водители «пазиков» всегда забывают про соблюдение дистанции, — прокомментировал в соцсети Артём Степанов.
— Ва́рварское ДТП, — пошутил Дмитрий Шитов.
Ранее мы рассказывали о том, как маршрутка с пассажирами протаранила иномарку в Нижнем Новгороде.
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