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В Ивановской области подведены итоги тематического конкурса детского творчества «Добрая дорога детства»
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В Ивановской области подведены итоги тематического конкурса детского творчества «Добрая дорога детства» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Мероприятие, пропагандирующее культуру поведения на дороге среди юных участников дорожного движения, в регионе проводится уже 14-ый год подряд. Традиционно его организуют Госавтоинспекция и Департамент образования по Ивановской области. С января по апрель школьники готовят свои творческие работы по заявленной тематике, чтобы представить их сначала на муниципальном этапе конкурса в своих районах. Затем наиболее креативно проявившие себя участники выходят в финал областного этапа «Доброй дороги детства».
В этом году к участию в конкурсе допускались работы в трёх номинациях: «агитационный плакат», «фотографическое мастерство» и «видеоролик» по теме «Мой безопасный маршрут». Тематика конкурса выбрана неслучайно, с начала 2018 года на дорогах региона произошло 16 ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, в 5 случаях дети пострадали по собственной неосторожности.
Перед участниками конкурса была поставлена задача, не просто нарисовать плакат, снять видеоролик или сделать фотографию, необходимо было отразить свои знания о правилах дорожного движения, и сделать это как можно более творчески. Проведение подобных конкурсов — один из методов обучения детей правилам безопасного поведения на дороге.
В финал конкурса «Добрая дорога детства» вышло более 100 работ от школьников из разных районов региона. Жюри определило победителей в трёх номинациях, и все победители конкурса будут отмечены ценными подарками и почётными грамотами УГИБДД УМВД России по Ивановской области.
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