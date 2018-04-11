Рекламные щиты сбавят яркость

Эксперты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета предложили приглушить яркость рекламных щитов и подсветки вдоль проезжей части. По мнению специалистов, это поможет сократить число дорожно-транспортных происшествий.

Новые требования к световым объектам, расположенным вдоль дорог в черте города, уже находятся в разработке. Как утверждают специалисты, именно яркие рекламные объявления и мерцающие щиты отвлекают внимание водителей и провоцируют опасные ситуации между участниками дорожного движения.

— В зоне светофорного регулирования рекламу надо ставить с большой осторожностью, — считает профессор МАДИ Султан Жанказиев . — Новые правила должны сократить число ДТП, которые происходят из-за невнимательности водителей.

Следует отметить, что, по подсчетам столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, за последние семь лет количество аварий в Москве снизилось на 59 процентов. На 30 процентов сократилось число происшествий с участием общественного транспорта.

Большие надежды возлагаются и на еще одно нововведение — подсветку пешеходов на переходах. По словам руководителя столичного Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева, такое техническое решение будет не только очень красивым, но и эффективным.