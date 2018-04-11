Ещё
Рекламные щиты сбавят яркость
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рекламные щиты сбавят яркость 

Вечерняя Москва 59 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета предложили приглушить яркость рекламных щитов и подсветки вдоль проезжей части. По мнению специалистов, это поможет сократить число дорожно-транспортных происшествий.
Новые требования к световым объектам, расположенным вдоль дорог в черте города, уже находятся в разработке. Как утверждают специалисты, именно яркие рекламные объявления и мерцающие щиты отвлекают внимание водителей и провоцируют опасные ситуации между участниками дорожного движения.
— В зоне светофорного регулирования рекламу надо ставить с большой осторожностью, — считает профессор МАДИ Султан Жанказиев. — Новые правила должны сократить число ДТП, которые происходят из-за невнимательности водителей.
Следует отметить, что, по подсчетам столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, за последние семь лет количество аварий в Москве снизилось на 59 процентов. На 30 процентов сократилось число происшествий с участием общественного транспорта.
Большие надежды возлагаются и на еще одно нововведение — подсветку пешеходов на переходах. По словам руководителя столичного Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева, такое техническое решение будет не только очень красивым, но и эффективным.
Вечерняя Москва: последние новости
Водитель иномарки насмерть сбил женщину на юго-востоке столицы Видео с места столкновения электрички и микроавтобуса появилось в сети Не менее 14 человек погибли в аварии с автобусом хоккеистов в Канаде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился1
Названы самые надежные автомобили2
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге1
UAZ построил оранжевый Patriot за миллион рублей1
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение