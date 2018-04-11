Дорожный мститель таранит машины нарушителей и выкладывает видео

По сути, автолюбитель просто не пытается избежать ДТП, когда другой водитель создает аварийную ситуацию.

Вот, к примеру, две из его аварий. В первом случае «учитель» мнет бок автомобилю Kia , за рулем которой женщина-водитель. Она едет за пределами полосы и автолюбитель решает напомнить ей о том, что следует держаться в рамках.

На втором видео «провинившийся» — Nissan X-trail, который агрессивно пытается перестроиться после съезда на полосу, по которой едет автор ролика. Заканчивается все предсказуемо — кузовным ремонтом.

В соцсетях неоднозначно оценили действия видеоблогера. С одной стороны, в большинстве случаем он действительно «наказывает» наглецов на дороге. Но есть и масса неоднозначных ситуаций, в которых дело явно тянет на «обоюдку».

Да и вообще, честно говоря, специально биться на дороге — это неправильно. И обычных аварий хватает.