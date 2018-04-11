Ещё
Удар за замечание: такого поворота мотоциклист не ожидал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Удар за замечание: такого поворота мотоциклист не ожидал 

Авторамблер 26 минут назад
Фото: Авторамблер
По предварительным данным, конфликт начался из-за того, что автомобилист выбросил мусор из окна и тот попал по шлему мотоциклиста. После чего последний поравнялся с машиной и начал ругаться со своим оппонентом.
К несчастью, автомобилист оказался не слишком сдержанным. В какой-то момент, после того как пилот мотоцикла попытался сбить зеркало заднего вида с машины, водитель Mazda 3 резко сдает вправо и сбивает мотоциклиста на обочину, а затем спокойно уезжает с места аварии.
По данным местных СМИ, сейчас полиция ищет виновника аварии. Мотоциклист попал в больницу, у него сломано несколько ребер. В интервью журналистам он заявил, что хочет справедливости.
Но не можем не отметить, что зеркало у машины первым пытался сбить именно он. Не стоит быть слишком агрессивным, когда противник весит в нескольо раз больше тебя.
Авторамблер: последние новости
Жуткое ДТП в Липецке: пешеход едва не столкнул грузовик с автобусом Внезапно появившийся вездеход пощекотал нервы водителю Дорожный мститель таранит машины нарушителей и выкладывает видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился1
Названы самые надежные автомобили2
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге1
UAZ построил оранжевый Patriot за миллион рублей1
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение