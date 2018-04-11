Удар за замечание: такого поворота мотоциклист не ожидал

По предварительным данным, конфликт начался из-за того, что автомобилист выбросил мусор из окна и тот попал по шлему мотоциклиста. После чего последний поравнялся с машиной и начал ругаться со своим оппонентом.

К несчастью, автомобилист оказался не слишком сдержанным. В какой-то момент, после того как пилот мотоцикла попытался сбить зеркало заднего вида с машины, водитель Mazda 3 резко сдает вправо и сбивает мотоциклиста на обочину, а затем спокойно уезжает с места аварии.

По данным местных СМИ, сейчас полиция ищет виновника аварии. Мотоциклист попал в больницу, у него сломано несколько ребер. В интервью журналистам он заявил, что хочет справедливости.

Но не можем не отметить, что зеркало у машины первым пытался сбить именно он. Не стоит быть слишком агрессивным, когда противник весит в нескольо раз больше тебя.