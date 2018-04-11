Приморцев пересадят с б/у «японок» на новые российские авто

С 11 апреля для жителей Дальнего Востока будут предоставляться дополнительные скидки на новые автомобили российского производства ценой до 1,4 млн руб. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов на конвенции «Российской ассоциации автомобильных дилеров» ( РОАД ), сообщает PRIMPRESS со ссылкой на RNS.

При этом объем и размер скидки чиновник не уточнил.

По его словам, новая программа поможет преодолеть стереотипы жителей ДВО и позволит «пересадить» их с подержанных автомобилей японского производства на новые автомобили экономическими, а не запретительными способами.

Помимо этого, добавил Морозов, в регионе продолжат реализовываться программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Отметим, что автомобильный парк Приморья считается одним из самых старых в России. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического агентства «Автостат». По данным на 1 января, средний возраст легковых автомобилей в России составляет 12,9 года. Наибольший средний возраст легковых авто имеет Камчатский край — 21,6 года. Приморье идет следом — 20,5 года. Показатель больше 20 лет также у Еврейской автономной области.

Кроме того, ранее эксперты агентства подсчитали, сколько усредненных зарплат требуется в каждом российском субъекте для покупки среднестатистической машины. Приморье в этом рейтинге заняло последнее место — при покупке нового автомобиля жителям края придется копить около пяти лет (68 месяцев), в то время как жители других регионов РФ смогут сделать это гораздо быстрее — за три года.