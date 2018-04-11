В Минпромторге назвали фейком новости об испытаниях беспилотников «Яндекса» в Москве

Морозов объяснил, что обращается в том числе к тем, кто планирует испытания беспилотников в столице. По его словам, для тестирования таких автомобилей должны быть разработаны специальные правила.

александр морозов

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«Конечно, мне хочется осадить пыл других участников медийного пространства, которые завтра планируют испытывать беспилотные автомобили. «Вчера беспилотный автомобиль „Яндекса“ проехал по Краснопресненской набережной». Скажу вам — это фейк. Для того, чтобы выпустить беспилотный автомобиль на дороги общего пользования мы должны провести ряд процедур, которые гарантированно бы подтвердили безопасность автомобиля для всех участников дорожного движения».

Морозов предупредил, что профильным ведомствам предстоит проделать много работы, чтобы в России начались испытания самоуправляемых авто. «Но все эти нормы техники безопасности написаны кровью», — объяснил он, добавив, что большую роль в опасности таких тестов играет «особая российская ментальность».

В феврале «Яндекс» испытал беспилотный автомобиль на московских дорогах. Компания опубликовала видео тестов. Автомобиль проехал по столичному району Хамовники, где располагается главный офис «Яндекса». В кресле водителя находился пилот-испытатель, однако машина самостоятельно преодолела весь маршрут.

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В конце мая 2017 года «Яндекс» показала, как работает система автономного управления автомобилем, которая работает на основе машинного обучения и компьютерного зрения. При этом машина способна самостоятельно найти дорого за счет служб навигации и геолокации. А в сентябре беспилотную машину показали президенту Владимиру Путину

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