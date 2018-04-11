В Краснодаре водитель «Лада Приора» сбил несовершеннолетнего велосипедиста

Вечером 6 апреля в Краснодаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Как сообщили порталу «За Рулём — Кубань» в ГИБДД Краснодара, инцидент произошёл на ул. Калинина — напротив дома №13 27-летний водитель автомобиля Lada Priora, не выдержал безопасный боковой интервал и допустил наезд на подростка, который ехал на велосипеде в попутном направлении справа.

В результате ДТП пострадал 11-летний велосипедист, который был доставлен в БСМП города Краснодара, где ему поставлен диагноз: закрытый перелом нижней трети обеих костей левой голени со смещением. Предварительная причина ДТП — иные нарушения ПДД водителем.