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В Краснодаре водитель «Лада Приора» сбил несовершеннолетнего велосипедиста
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В Краснодаре водитель «Лада Приора» сбил несовершеннолетнего велосипедиста 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Вечером 6 апреля в Краснодаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Как сообщили порталу «За Рулём — Кубань» в ГИБДД Краснодара, инцидент произошёл на ул. Калинина — напротив дома №13 27-летний водитель автомобиля Lada Priora, не выдержал безопасный боковой интервал и допустил наезд на подростка, который ехал на велосипеде в попутном направлении справа.
В результате ДТП пострадал 11-летний велосипедист, который был доставлен в БСМП города Краснодара, где ему поставлен диагноз: закрытый перелом нижней трети обеих костей левой голени со смещением. Предварительная причина ДТП — иные нарушения ПДД водителем.
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