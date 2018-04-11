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В Краснодаре выехавшая на встречку машина скорой помощи врезалась в «Мазду»
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В Краснодаре выехавшая на встречку машина скорой помощи врезалась в «Мазду» 

За рулем Кубань 50 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Вечером 29 марта в Краснодаре произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, однако известно о нём стало лишь сейчас. Как рассказали порталу «За Рулём — Кубань» в ГИБДД Краснодара, водитель спецавтомобиля Ford, двигаясь по улице Российской, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Mazda 6.
В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка легковушки — 9-летняя девочка получила рваную рану головы. От более серъёзных травм её спасло то, что она находилась на заднем сидении в детском удерживающем устройстве и была пристёгнута ремнём безопасности.
Предварительный виновник ДТП — водитель автомобиля скорой помощи.
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